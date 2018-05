The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Deportivamente ha sido un desastre” Juan Serrano y Fernando Ovidio no ponen paños calientes a la mala temporada deportivamente hablando – Lo analizan en “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 31 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (31/05/2018) Juan Serrano y Fernando Ovidio, presidente y gerente del Alcoyano, han estado en Ser Deportivos, en el último programa de la temporada de El café del Alcoyano desde Premium Sport Café. Con los ellos hemos repasado la temporada anterior, hemos hablado de Vicente Mir del proyecto y de la campaña de socios para la próxima temporada. No te pierdas todo lo que han dicho en el programa de hoy.