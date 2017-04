The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO Derbi blanquiazul El CD Alcoyano visita el domingo 23 de abril a las 18h al Hércules de Alicante en el Rico Pérez con la asistencia de seguidores del Deportivo – Podrán seguir el partido desde las 17.45h en el 1485OM o en esta misma página web viernes, 21 de abril de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/04/2017) La plantilla del CD Alcoyano está concentrada desde el viernes en Alfàs del Pi, en el Albir Garden Sports, antes del partido del domingo 23 de abril a las 18 horas frente el Hércules de Alicante en el Estadio José Rico Pérez. Derbi provincial en un excelente escenario que cuenta con un césped natural en muy buenas condiciones, algo que beneficia a los de Toni Seligrat. El partido lo podrán seguir en el 1485OM o en esta misma página web desde las 17.45h. En ese partido no estarán ni Jony Ñiguez ni David Torres por sanción, mientras que Mario Arques y Mariano Sanz están disponibles para el míster. Por el momento, Mario Fuentes sigue en la enfermería aunque sí que ha viajado a la concentración, al igual que lo han hecho los canteranos Ángel, Joan Francés, José Alfonso y Roque debido a los pocos efectivos con los que cuenta el míster, y también los sancionados. Los jugadores del Alcoyano no estarán solos. En el Rico Pérez habrá presencia de la hinchada del Deportivo ya que se ha llegado al número mínimo de aficionados para que se realizase el viaje organizado por las Huestes. El coste del viaje es de 13 euros, precio de la entrada al partido, ya que las Huestes subvencionan el autobús. Para reservar la plaza hay que llamar al 653383816. La salida se realizará el mismo domingo 23 de abril desde el campo de El Collao a las 15.45 horas. A falta de cuatro jornadas para el final de la liga regular y doce puntos en juego el Alcoyano visitará el domingo el Rico Pérez en las mismas condiciones que en la primera vuelta. Los de Toni Seligrat perdieron ante el Saguntino a domicilio la semana de antes a recibir al Hércules en El Collao. En la segunda vuelta mismo panorama. Enfrentamiento de dos equipos alicantinos en el que el Alcoyano tratará de resarcirse de la dolorosa derrota ante el Atlético Saguntino pero será a domicilio en un bonito estadio y en unas buenas condiciones gracias al buen estado del césped del Rico Pérez. En Ser Deportivos hemos escuchado las declaraciones de los dos entrenadores, de Carlos Luque por parte del Hércules y de Toni Seligrat por parte del Alcoyano, además de las de Manuel Gato, jugador del Deportivo.