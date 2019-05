The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS Derbi de canteras Valencia, Levante, Hércules, Elche, Alcoyano y Ciudad de Alcoy, juegan un torneo el domingo en Alcoy en categoría infantil – Lo contamos todos desde el centro deportivo Área Sport JD miércoles, 29 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/05/2019) Este próximo domingo se disputará en Alcoy un torneo de fútbol de categoría infantil. Organizado por el Campus David Porras los equipos del Valencia, Levante, Hércules, Elche, Alcoyano y Ciudad de Alcoy, estarán en el Francisco Laporta para jugar una competición llena de derbis. Un programa que hemos realizado desde el centro deportivo Área Sport JD, regentado por los ex jugadores del Alcoyano Javi Porras y Diego Jiménez que nos abren las puertas de esta instalación para conocer más todo lo que se puede hacer en este centro deportivo. David Porras y el gerente de la marca deportiva Asioka, Carlos San Mateu. Además hablamos del campus David Porras que ya está consolidado con el CD Alcoyano y que será del 24 al 28 de junio.