The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Derbi comarcal en Cocentaina El Ye Faky recibe al Unión Alcoyana FS el sábado 18 de marzo a las 18h en el Pabellón de Cocentaina – Los locales van sextos mientras que los de Javi Silvestre ocupan el puesto 11 en la tabla viernes, 17 de marzo de 2017 La liga no para y la nueva jornada, la 23, deparará un derbi comarcal entre Cocentaina y Alcoy. El Unión Alcoyana FS visita al Ye Faky para seguir confiando en el nivel competitivo del equipo de Alcoy ya que se vienen realizando muy buenos partidos ante equipos de la zona alta como Castalla, Nueva Elda e Ibi, aunque los resultados en muchos casos no han acompañado. El Ye Faky, en una temporada de ensueño en la que estuvo líder algunas jornadas, se presenta como un hueso durísimo de roer para los de Javi Silvestre pero también como un tremendo reto ya que no se ha puntuado en el pabellón contestano desde el antiguo Serelles campeón de liga. Los rojillos, situados ahora en el sexto lugar después de atravesar una mala racha de resultados que les ha alejado de la lucha por el campeonato, vienen de dos victorias consecutivas ante Aspe en casa y ante Calpe a domicilio. Por su parte, los jugadores del Unión Alcoyana FS, están ya repuestos del duro golpe del partido ante el Futsal Ibi, se presentan con la baja por sanción de Iñaki pero con el alta de los juveniles Mauro y Gabri, los dos a un grandísimo nivel en la buena temporada de debutantes de algunos juveniles. En la tabla, los de Javi Silvestre, ocupan el puesto 11 con 59 goles a favor y 79 en contra. El partido, en el que se espera como siempre una gran afluencia de público de ambas ciudades, dará inicio a las 18:00h en el Pabellón de Cocentana. Se espera un choque, como viene siendo habitual, de gran calidad e intensidad y de máxima deportividad. La liga, en su tramo final, faltan 7 jornadas para que finalice la temporada vivirá esta jornada unos interesantes Nueva Elda - Hércules e Futsal Ibi - Elche B. El juvenil anteriormente mencionado, disputará su antepenúltima jornada de liga en Villena ante el Bel·liana a las 12:30hrs.