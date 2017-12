The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 0-0 ONTINYENT Derbi sin dueño El Alcoyano y el Ontinyent han empatado a 0 en El Collao en un partido dominado por el conjunto blanquiazul – Los de Galiana han despedido el 2017 ante su afición mostrando una buena imagen pero con falta de acierto de cara a gol, 450 minutos sin marcar domingo, 17 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Era un partido esperado y deseado, tanto por la afición como por los equipos. El Ontinyent CF llegaba a El Collao tras 10 partidos sin conocer derrota y con tan sólo 12 goles encajados. A pesar de ello, el CD Alcoyano ha plantado cara al rival y ha tenido numerosas ocasiones de gol, una de esas llegadas de peligro ha sido a los dos minutos de partido en las botas de Manuel Gato que se ha echado el equipo a la espalda y ha sido el gran protagonista del último encuentro de 2017. Las bajas de altura de Mario Fuentes, Tomás Ruso y Mariano Sanz no han influido en absoluto en el juego del Alcoyano, ya que el equipo de Galiana ha mejorado respecto a los últimos partidos pero la falta de último pase, y también el acierto y suerte de cara a gol les ha pasado factura y consuman 450 minutos, es decir, cinco partidos, sin marcar. La victoria 0-2 ante el Deportivo Aragón en la jornada 14 fue el último encuentro en el que el Alcoyano anotó gol. En el inicio del partido, el entrenador blanquiazul se ha visto obligado a realizar el primer cambio tras la lesión de Omgba que ha sido retirado del terreno de juego en camilla y ha vuelto con muletas en la segunda parte para ver los segundos 45 minutos. Jose García y Gato han sido los mejores del Alcoyano, y es que García ha tenido alguna que otra ocasión, incluso, ha sido el encargado de dar el pase a sus compañeros para tratar de atravesar la portería rival. La parte positiva, además de la mejora en el juego, es que Koke apenas ha tenido que intervenir, señal de que el Ontinyent apenas ha generado peligro. El derbi se ha saldado con empate sin goles, beneficiando más al Ontinyent que continúa en la zona alta, mientras que el Deportivo sigue falto de gol y de puntos. Los resultados del equipo blanquiazul tendrán que ser maquillados en la segunda vuelta para lograr estar en zona play off a final de temporada. Con la finalización de la primera vuelta, el fútbol volverá el 7 de enero, de nuevo en El Collao, ante el Llagostera.