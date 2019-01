The examples populate this alert with dummy content

ONTINYENT - ALCOYANO Derbi de necesidades en El Clariano El equipo que pierda puede quedar en descenso – El choque será el domingo a las 17.15 horas en El Clariano, lo podrán seguir en Radio Alcoy, 1485 de OM, App Ser o en esta misma web viernes, 25 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Ganar o caer. El derbi entre el Alcoyano y el Ontinyent en El Clariano dejará a uno de los dos equipos tocado, o a los dos en caso de empate y se dan una serie de resultados contrarios a los intereses de los equipos. Vicente Mir y Vicente Parras, que coincidieron durante tres años, en El che, Mir era el técnico y Parras su segundo, se conocen muy bien y saben de la importancia de los puntos, el más valiente tendrá mucho ganado ya que en muchas ocasiones el miedo a perder debilita de forma excesiva a los conjuntos con tantas necesidades. Un partido donde siempre suelen ser más que tres puntos lo que hay en juego, y es que la cantidad de ex alcoyanistas en las filas del Ontinyent , hace que el derbi tome una dimensión diferente. Anaba es el único ex albinegro que queda en la plantilla del Alcoyano, ya que esta misma semana Alberto Rubio ha rescindico con el club blanquiazul, mientras que la nómina de ex alcoyanistas en Ontinyent es muy amplia. David Torres, José Antonio Soler, el alcoyano Pablo Carbonell, Fran Machado, son los jugadores que se enfrentarán a su ex equipo el domingo en un partido vital para las aspiraciones de ambos. Mir no podrá contar con Tomás Ruso que lo pierde para más de un mes, Omgba es también baja y se mantiene la duda de Hermosa y Navarro. Nebil, Alberto Rubio y Pajarero ya no forman parte del equipo, Nebil cedido al Mar Menor y Rubio ha rescindido para fichar por el Ebro, Pajarero ya ejerce con el Sabadell. En el capítulo de llegas Antonio Pino es el único fichaje de momento y será la referencia ofensiva en Ontinyent tanto si juega con uno o dos delanteros. El encuentro será dirigido por el colegiado Murciano Moreno Muñoz. El choque será el domingo a las 17.15 horas en El Clariano, lo podrán seguir en Radio Alcoy, 1485 de OM, App Ser o en esta misma web desde las 17.00 horas.