ALCOY Derribarán las partes más afectadas de las casas de la calle San Agustín Los vecinos entran por unos instantes a sus viviendas para recoger enseres personales jueves, 23 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/01/2020) Los vecinos del número 8 de la calle San Agustín, en Alcoy, han podido entrar a sus casas esta mañana unos instantes para recoger sus enseres personales. Lo han hecho después de mantener una reunión con el Ayuntamiento que ha autorizado eliminar las partes más afectadas de los dos inmuebles de esta céntrica vía después de que los técnicos hayan realizado una inspección de estos edificios a primera hora de la mañana. "Se van a demoler las partes más afectadas de los edificios y a quitar los escombros", ha explicado Raül Llopis, edil de Seguridad. Los vecinos desalojados, como explicaba Llopis, han sido reubicados a casas de familiares. Algunos de ellos, esta mañana observaban los trabajos que se realizaban en esta zona cero y explicaban que el número 8 "estaba en buenas condiciones" tras realizar varias obras de mejora. Otra área afectada por el temporal es la Calle Casablanca, donde cayó parcialmente otra vivienda, que permanece cortada hasta que finalicen los trabajos de consolidación y retirada de los escombros y se garantice la seguridad, como ha añadido el concejal.