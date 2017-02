The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL SALA Derrota ante el actual campeón El Unión Alcoyana FS perdió 0-4 ante el Castalla en el Polideportivo Francisco Laporta – En cinco minutos los de Javi Silvestre encajaron tres goles lunes, 27 de febrero de 2017 Sábado de gala en el Francisco Laporta. Un gran número de aficionados del Unión Alcoyana se congregaron para asistir en directo al que prometía ser un gran encuentro ante el CFS Castalla, vigente campeón de liga. Los alcoyanos salieron de inicio con: Jaco, Gomis, Mauro Pastor, Iván Verdú y Pablito. El partido comenzó muy intenso por parte de los dos equipos. Los locales defendían arriba y los visitantes controlaban la pelota sin mucha llegada clara. Pronto llegó el gol visitante. En el minuto 4, tras un robo en la frontal mientras el equipo salía a la que podía ser una contra peligrosísima, Jacobo no pudo hacer nada ante dos rivales. Inmediatamente después Gomis tuvo el empate tras un pase filtrado de Iván Verdú pero el balón se fue rozando el palo sin un claro dominador, el partido parecía se iba a resolver por pequeños detalles. El partido transcurría igual, con la defensa de ambos equipos arriba y con pocas ocasiones. Las más claras para los alcoyanos. La primera de ellas con un gol anulado a Llorenç tras un saque de banda supuestamente mal efectuado, y la segunda en una ley de la ventaja, extremadamente clara para dejarla seguir, cuando el balón ya entraba a portería. Iñaki sobre la bocina la volvió a tener pero al descanso se llegó con el 0-1. No hubo muchos cambios en la segunda mitad. Las ocasiones se las intercambiaban los dos equipos y la igualdad era máxima. En cambio esto no importó y el Castalla consiguió el 0-2 (33’) y el 0-3 (37’) en sendos contraataques. En los últimos 3 minutos los de Javi Silvestre jugaron de cinco para intentar dar la vuelta al marcador, pero lo único que consiguieron fue otro gol en contra (38’). Buen partido y demasiado castigo en líneas generales para un Unión Alcoyana que mereció un resultado más positivo. El juvenil cayó goleado por 11-2 en un durísimo partido ante el Ribeco Castalla, líder indiscutible. Lo único que se puede hacer es levantar la cabeza y trabajar más duro.