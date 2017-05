The examples populate this alert with dummy content

HALLAZGO Desactivada una granada de la Guerra Civil descubierta en Relleu Estaba entre las tejas de la casa de una finca de la Partida Font de la Figuera - El propietario alertó a la Guardia Civil que certificó su origen y la desactivó sábado, 06 de mayo de 2017 Agentes del Grupo de Especialistas en Desactivación de Explosivos y de naturaleza NRBQ (GEDEX) de la Guardia Civil de Alicante han desactivado esta semana una granada de mano de la Guerra Civil. El propietario de una finca situada en la Partida Font de la Figuera de Relleu se quedó bastante sorprendido cuando, durante la realización de una reforma, encontró entre las tejas de la casa lo que parecía ser una granada de mano antigua. Nada más verla, alertó a la Guardia Civil de Villajoyosa. Los agentes que se desplazaron al lugar, pudieron comprobar que se trataba de una granada de mano, de mucha antigüedad, que estaba sin detonar, por lo que activaron al equipo de desactivación de explosivos para que se hicieran cargo. El GEDEX confirmó que se trataba de una granada de mano conocida como biberón o república, fabricada en la zona de Valencia, y que fue utilizada en la Guerra Civil Española por el bando republicano, ubicado en la Comunidad Valenciana. En este caso, los investigadores barajan la hipótesis de que la granada pudo haber sido escondida, bajo una de las tejas de la casa, al acabar la guerra. Este tipo de granadas disponían de varios sistemas de seguridad ya que el muelle detonador era tan potente que en ocasiones partía el pasador de sujeción y detonaba. La carga explosiva que utilizaba este tipo de armas es pólvora y, a pesar de haber transcurrido unos 80 años de su fabricación, cualquier manipulación podría activar la granada y provocar una explosión con graves consecuencias. La Guardia Civil recomienda a los ciudadanos que, ante el descubrimiento de cualquier artefacto explosivo, se alejen a distancia prudencial, sin manipularlo de ninguna manera, y sin perderlo de vista, avisen a la Guardia Civil en el teléfono 062. Los agentes del GEDEX aseguraron la granada para evitar cualquier detonación accidental, trasladándola hasta una zona segura donde fue detonada para su destrucción. Para más información pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil, en el teléfono 96 514 56 60 ext. 446 - 406.