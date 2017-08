The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Desalojada una vivienda por un derrumbe en la zona Centro El Ayuntamiento acordona el aparcamiento de la parte posterior del edificio y exige a los propietarios la reparación de los desperfectos jueves, 31 de agosto de 2017 Un derrumbe parcial obligó este miércoles a desalojar una vivienda en la calle de San Miguel, en el Centro. Era la única casa habitada de todo el edificio, que permanece precintado desde el miércoles por la Policía Local. Como medida de prevención, el Ayuntamiento ha vallado el aparcamiento que da a la parte posterior del edificio, que fue la que registró el desprendimiento. Tampoco está permitido el acceso a los bajos comerciales. Los técnicos del Ayuntamiento han visitado el edificio. Según la primera estimación no existe riesgo de desplome. Al tratarse de propiedad privada, el Ayuntamiento ha empezado a requerir a los propietarios que adopten las medidas necesarias para evitar nuevos derrumbes y garantizar la seguridad del inmueble.