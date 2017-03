The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Desaparecida una mujer en Alcoy María Navarro Moreno desapareció el pasado 27 de febrero en Alcoy, fecha en la que vestía un abrigo gris y una bufanda roja - Para el domingo a las 10h se ha organizado una batida en la Plaza Al-Azraq para la búsqueda viernes, 03 de marzo de 2017 Los servicios policiales de Alcoy buscan a María Navarro Moreno, desaparecida desde el pasado 27 de febrero en Alcoy. En esa fecha la desaparecida vestía un abrigo gris largo y una bufanda roja. La familia, además de anunciar a la Policia la desparición, está difundiendo a través de las redes sociales el suceso para darlo a conocer a los ciudadanos de Alcoy. Para el domingo, ha sido organizada una batida para la búsqueda de María Navarro a las 10h en la Plaza Al-Azraq, en los Juzgados, para realizar una búsqueda de la desaparecida. La familia ha facilitado un número de teléfono para aquellas personas que puedan tener una pista, es el 665 38 06 33, o también pueden ponerse en contacto con la Policía.