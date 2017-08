The examples populate this alert with dummy content

OPERACIÓN Desarticulada una organización de tráfico de droga que operaba desde Onil y Penàguila Los 8 detenidos utilizaron seis pisos de la provincia para actuar como una empresa de productos agrarios - La investigación destapó 300 plantas de marihuana en una casa de campo de Onil y hasta 800 que se encontraban bajo tierra en una finca de Penàguila sábado, 12 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (12/08/2017) La Guardia Civil de Alicante ha detenido a ocho personas pertenecientes a una organización criminal dedicada al cultivo y tráfico de droga internacional que actuaba desde Onil y Penàguila. A los detenidos, siete hombres y una mujer, se les acusa de presuntos autores de un delito contra la salud pública, por cultivo de marihuana y tráfico de droga y delito de pertenencia a una organización criminal. El modus operandi consistía en fingir que se trataba de una empresa de productos agrarios como tapadera, con lo que el líder de la banda se dedicaba a cerrar tratos inmobiliarios con los propietarios para elegir las mejores ubicaciones, en concreto, seis pisos repartidos por la provincia. Las investigaciones de la denominada operación Konoba, iniciada hace un año, comenzaron casi simultáneamente en la localidad de Onil, y en Ibi, siendo uno de los primeros objetivos de la investigación una casa de verano de la primera localidad que, pese a estar apartada, registraba un incesante trasiego de furgonetas y todoterrenos, que realizaban visitas periódicas a la finca. Los agentes se incautaron de casi 300 plantas de marihuana y más de 20 kilogramos de cogollos listos para su transporte y distribución, además de documentación escondida. Uno de los descubrimientos más sorprendentes se realizó en el registro de una finca en Penáguila, donde la organización había realizado una excavación en la parcela, construyendo dos grandes plantaciones que se encontraban bajo tierra, en la que se encontraban unas 800 plantas. En total, durante la operación se han incautado 2.238 plantas de marihuana, 96 kilos de cogollo, más de 13.500 euros, entre otros. Además, de en Onil y Penàguila, los detenidos tenían dos pisos en Elche y otro en Jijona. En la investigación ha participado la Guardia Civil de Ibi, Muro y Cocentaina.