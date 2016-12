The examples populate this alert with dummy content

SEGURIDAD Desarticulada una red de tráfico de droga en Ibi La Guardia Civil detiene a 9 personas en la operación – Dos detenidos permanecen en prisión y otro sufrió heridas graves al caer desde un segundo piso cuando intentaba escapar miércoles, 14 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/12/2016) La Guardia Civil ha desmantelado en Ibi una banda dedicada al tráfico de drogas en la Foia de Castalla. En la operación ha habido 9 detenidos, 4 hombres y 5 mujeres, de entre 18 y 42 años. Dos de los detenidos están en prisión y otro permanece ingresado en el hospital tras precipitarse al vacío cuando trataba de escapar desde una ventana. La operación culminó el viernes, tras más de dos meses de investigación, con la detención de 9 personas. Dos hermanos eran los líderes de la banda. Se encargaban de repartir las áreas de distribución de la droga tanto en Ibi como en Onil y Castalla. Según los investigadores, el dinero que generaba el tráfico de drogas, básicamente cocaína, lo blanqueaban con inversiones en inmuebles en Rumanía, su país de origen, en vehículos de alta gama o en establecimientos de Alicante. Dos de los 9 detenidos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial. El resto ha quedado en libertad con cargos. Se les imputa un delito de tráfico de drogas y otro de pertenencia a organización criminal. Uno de los detenidos sufrió heridas graves cuando trataba de escapar de la acción policial. Se precipitó a un patio interior desde la venta de un segundo piso. Tuvo que ser operado de urgencia en el hospital de Alcoy. La Guardia Civil registró tres viviendas de Ibi, donde se aprehendió de 203 dosis de cocaína y 24.620 euros en metálico.