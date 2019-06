The examples populate this alert with dummy content

DESEMPLEO Descenso del paro en mayo en 262 personas No se había notado un descenso tan acusado de mes a mes desde septiembre de 2017 y se vuelven a registros de 2008 antes de la crisis económica martes, 04 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/06/2019) Mayo ha vuelto a sumar un nuevo descenso en las cifras en el número de desempleados con 262 personas menos en la zona de La Muntanya. El dato de desempleo es equiparable a los años de antes de la crisis. No se había notado un descenso tan acusado de mes de mes desde septiembre de 2017. En concreto el mes de mayo ha acabado con un descenso de 262 personas en el paro en la zona de La Muntanya en las oficinas de l'Alcoià y El Comtat. Las oficinas de empleo de la zona cuentan, acabado mayo, con 10.563 parados frente a los 10.825 de finales de abril. Por sexos, el desempleo masculino ha bajado en 75 parados y el femenino en 187 desempleadas. Si hablamos por localidades, en Alcoy el paro ha bajado en 85 personas, en Ibi en 103 o en Castalla en 27, como algunas de las poblaciones con mayores descensos. Con este descenso, en el caso de Alcoy, se pasa a estar por debajo de los 5.000 con 4.958. UGT, que difunde los datos, sigue afirmando que los nuevos empleos creados son precarios, temporales y marcados por la estacionalidad.