The examples populate this alert with dummy content

AMPLIACIÓN Descubierto un arsenal de guerra en Rodes Los trabajos de adecuación en la que fue una fábrica de armas durante la Guerra Civil sacan a la luz más de cuarenta bombas, algunas de ellas aún activas, entre granadas de mano, proyectiles de mortero y obuses viernes, 05 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La fase de adecuación de la antigua fundición de Rodes ha sacado a la luz un espectacular descubrimiento. Agentes del equipo Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos, del Tedax, trabajan, desde las dos y media de esta tarde, en la retirada de más de cuarenta bombas almacenadas en Rodes durante la Guerra Civil, momento en que era una fábrica de armas. El arsenal de guerra ha sido localizado en el momento en que los trabajadores retiraban la cubierta que linda con la calle Agres. Entre el material explosivo los agentes han encontrado obuses, granadas de mano y proyectiles de mortero de distintos tamaños. Parte de las bombas permanecía desactivada pero otra cantidad todavía contenía carga, lo que ha obligado a acordonar la zona: concretamente, la calle Vistabella, Agres y Lope de Vega permanecen cortadas tanto a coches como a peatones por seguridad. Los trabajos de excavación continúan, a esta hora, sacando material explosivo de Rodes.