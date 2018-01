The examples populate this alert with dummy content

VIAJES Descubre Japón en primavera con el pachinko Pau García Solbes propone un recorrido por el archipiélago en uno de los momentos más espectáculares del año martes, 30 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (29/01/2018) Pau García Solbes, el blogger de viajes alcoyano, pone de nuevo rumbo a Japón. El editor de elpachinko.com está organizando el que sería su quinto viaje al país que le ha enamorado, en esta ocasión para compartir con un grupo de 12 personas experiencias como la explosión de los cerezos en flor en primavera. Las fechas, el precio del viaje y los recorridos están detallados en su blog elpachinko.com. Este es uno de los asuntos que aborda en su última intervención en Radio Alcoy y que arranca con lo mejor y más relevante de Fitur.