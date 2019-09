The examples populate this alert with dummy content

EL MUNDO DE LAS 13 LUNAS Descubrimos las tumbas misteriosas Tumbas misteriosas, el libro del escritor Manuel Jesús Segado-Uceda, es el protagonista en El mundo de las trece lunas. miércoles, 25 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO El mundo de las 13 lunas (24/09/2019) Tumbas misteriosas es el libro que nos da a conocer el programa. El mundo de las trece lunas de la mano del autor jienense Manuel Jesús Segado-Uceda, licenciado en Historia del Arte, colaborador de Cuarto Milenio y autor de varios libros como; Jaén Misteriosa o El Poder de lo Sagrado. Es sorprendente el hecho de que nos acerquemos a visitar en masa las catedrales, los palacios y los museos de cualquier ciudad, pero en cambio ignoremos por completo el conocimiento que puede aportarnos la visita a los cementerios, en los que en muchas ocasiones se albergan más obras de arte que en muchas pinacotecas. Manuel Jesús nos señala los cementerios que no debemos dejar de visitar, al igual que nos desvela algunos de los secretos que guardan las tumbas de personajes célebres de la historia.