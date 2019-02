The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA Desigual carrera por el bastón de mando A 100 días vista de las municipales cuatro partidos: PSOE, Compromís, PP y Podem han presentado a sus candidatos - Ciudadanos y Guanyar siguen sin alcaldables miércoles, 13 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La tertulia (13/02/2019) Quedan 100 días para las próximas municipales y cuatro partidos: PSOE, Compromís, Partido Popular y Podem Alcoi, han presentado a sus candidatos. Tan solo éste último ha dado a conocer los puestos de salida de su lista. Ni Ciudadanos, ni Guanyar Alcoi han hecho públicos a sus alcaldables. En La Tertulia de Radio Alcoy los partidos con representación municipal hay analizado la actualidad del proceso pre-electoral. El PSOE desarrollará, de manera inminente, primarias para completar su candidatura a las municipales. El secretario de Organización de la agrupación socialista de Alcoy, Alberto Belda, confía que en dos semanas este proceso alcance un consenso entre el candidato, Toni Francés, el secretario general, Jordi Martínez y la militancia. "Serán unas primarias no vinculantes". Este mismo plazo, de dos semanas, se marca Compromís para informar a su asamblea sobre el resto de componentes de la candidatura nacionalista a las municipales, que encabeza Marius Ivorra. "Todos los militantes tienen la posibilidad de trabajar en la mejora de la ciudad". Tras el golpe de efecto de la publicación de su candidato a la alcaldía, el PP, del que es presidente local Rafael Miró, señala que la elaboración de la lista está resultando tarea más laboriosa. "Seguiremos fieles a la tradición y agotaremos los plazos. Son muchas las personas que están participando en el proceso de selección, que no es tan fácil como el del candidato". Quien tampoco ha desvelado incógnitas sobre su candidatura es Ciudadanos. Su secretario general, Marcos Martínez, lo atribuye a funcionamiento del partido y descarta que el retraso se deba al efecto de la marcha de Jordi Sedano. "Seguirá con nosotros de alguna manera". Guanyar Alcoi ha iniciado esta semana sus primarias de la que ha de salir su candidatura. Vicky Llácer resta importancia al quien será el candidato para concederla a las ideas. La confluencia invita a sumarse al proyecto a Podem Alcoi, que no sólo tiene candidata, Naiara Davó, sino que la lista prácticamente elaborada.