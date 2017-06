The examples populate this alert with dummy content

OPERACIÓN POLICIAL Desmantelada una red que importaba cocaína desde Colombia a Alcoy Ofrecía hasta un millón de euros a un empresario para camuflar la droga en contenedores de chatarra lunes, 05 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (05/06/2017) Una operación conjunta ha conseguido desarticular una organización que importaba cocaína camuflada en contenedores de chatarra desde Colombia hasta Alcoy. Han sido detenidas seis personas. La Policía Nacional, la Guardia Civil, Europol y el servicio de vigilancia aduanera han intervenido 308 kilos de estupefaciente. La red captaba a empresarios a los que ofrecían hasta un millón de euros para camuflar la droga en las cargas de sus contenedores. La investigación comenzó a finales de 2015, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una organización dedicada a importar grandes cantidades de droga utilizando la cobertura de empresas importadoras y exportadoras de mercancías legales. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta el líder de la organización, que mantenía contacto con ciudadanos colombianos interesados en introducir cocaína en España y que se encargó de conseguir la infraestructura necesaria para conseguirlo. Según los investigadores, el cabecilla contaba con intermediarios y colaboradores cuya misión era reclutar a diferentes empresarios que proveyeran la cobertura legal necesaria para enmascarar la introducción de la droga en el país, simulando una transacción comercial entre empresas. Una de las personas captadas por la red, también detenida en la operación, es un financiero al que llegaron a ofrecer un millón de euros si el envío se realizaba con éxito. La red probó la infraestructura con varias importaciones de chatarra en doce contenedores. Comprobada la efectividad del entramado, la organización realizó un envío de cuatro contenedores de chatarra al puerto de Algeciras, que posteriormente trasladaron al polígono Almudeyne, de los Palacios y Villafranca (Sevilla), donde allí extrajeron de los contenedores unas poleas de grandes dimensiones con la droga oculta en su interior. Antes de que los autores trasladaran las poleas con la droga camuflada a Alcoy, que era su destino, los agentes detuvieron a seis de los integrantes de la organización, interceptando el envío de la droga e interviniendo 260 paquetes de cocaína. Al interceptar el envío, se descubrieron 260 paquetes de cocaína ocultos en doce poleas de acero, en cuyo filo exterior existía una cámara, con una capacidad de 20 o 23 fardos por polea, recubierta de plomo para que la droga no fuera detectada mediante escáner. Paralelamente, los policías procedieron a la detención de seis miembros de este grupo, entre ellos el líder de la organización y la persona encargada de captar empresarios para darle cobertura legal a los envíos del estupefaciente. El total de la droga intervenida asciende a 308 kilogramos de cocaína.