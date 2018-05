The examples populate this alert with dummy content

ONTINYENT 0-0 ALCOYANO Despedida con orgullo El CD Alcoyano despidió la temporada 2017-2018 con empate sin goles en El Clariano ante el Ontinyent CF, que logró asegurar su participación en la Copa del Rey pero no en el play off domingo, 13 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Despedida de la temporada 2017/2018 con el derbi comarcal vivido en El Clariano entre el Ontinyent CF y el CD Alcoyano. Los blanquiazules no se jugaban nada después de ver salvada la categoría hace algunas jornadas debido a los resultados de sus rivales más directos. Por el contrario, los locales se jugaban la Copa del Rey, incluso poder entrar en el play off de ascenso si ganaban si se daban ciertos resultados además de la propia victoria del Ontinyent. Aunque el Alcoyano no tenía nada en juego, despejó las posibles dudas y rumores con sus primeras llegadas de peligro que pusieron en jaque en la primera mitad al Ontinyent. Además, la defensa blanquiazul, con errores durante toda la temporada estuvo a la altura del derbi, demostrando también que las buenas sensaciones llegadas con la incorporación de Mario Barrera al banquillo. El Ontinyent respondió al rival pero Miguel Bañuz, como siempre, y demostrando de nuevo por qué ha ocupado la portería blanquiazul esta temporada, reaccionó y evitó cualquier ocasión de gol. Sin goles y con un ambiente caldeado en las gradas en los últimos minutos acabó el encuentro. Y es que, el Ontinyent no pudo lograr entrar en el play off tras el gol del Cornellà, pero sí, asegurar su participación en la Copa del Rey, algo que celebraron por todo lo alto tas el pitido final. El Alcoyano ganó su orgullo, porque aunque no había nada en juego, un derbi de este tipo siempre tiene emoción, y más todavía, si los jugadores demuestran su profesionalidad. Este partido fue la despedida para muchos, y es que, tras la finalización de la temporada, falta ver qué fichas mueve el Deportivo a nivel deportivo: entrenador, jugadores…Todo se irá desvelando poco a poco, con el paso de los días y cuando el club también dé por concluida la temporada con la finalización de contratos.