NADAL ALCOIÀ Despedida solidaria de los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar han visitado la residencia Emilio Sala, el hospital Virgen de los Lirios y el Preventorio Mariola La Asunción antes de volver al lejano Oriente domingo, 06 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los Reyes Magos han dedicado su día, el 6 de enero, para visitar varios de los distintos centros médicos y de la tercera edad de la ciudad en su vertiente más solidaria. Así primero han estado en la residencia de la Tercera Edad Pintor Emilio Sala, donde visitaron incluso a los residentes con mayores dificultades de movilidad. Después fueron al hospital Virgen de los Lirios donde visitaron la planta de Pediatría de la residencia en la que estaban ingresados cuatro pequeños. Por último, los Reyes han acudido a la residencia de mayores Preventorio Mariola La Asunción, mientras que los pajes se han quedado en el Centro de Respiro Solroja. Toda la comitiva ha disfrutado de un aperitivo en el Preventorio antes de marchar de nuevo al lejano Oriente hasta el próximo año.