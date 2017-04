The examples populate this alert with dummy content

CAPITÁN CRISTIANO Desperta Ferro! Los Almogávares, con Luis Sanus al frente, recrean las conquistas de las tropas más fieras de Jaume I sábado, 22 de abril de 2017 La filà Almogávares ha hecho honor a la belicosa tropa de asalto que le da nombre. El capitán cristiano, Luis Sanus, ha presentado un boato marcado por la historia. Por las conquistas que en el medievo se anotaron los almogávares: desde Sicilia hasta Valencia. El capitán, con diseño creado por él mismo, se ha presentado rodeado de sus caballeros, al son de Rictus, de Àngel Lluis Ferrando. La fenomenal puesta en escena ha trasladado al público a todo el Mediterráneo conquistado por estas temibles tropas. La Muixeranga d’Algemesí, con unos castillos inéditos fuera del municipio valenciano, ha rematado el rotundo triunfo de la propuesta almogávar.