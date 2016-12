The examples populate this alert with dummy content

CAFÉ DEL ALCOYANO Despidiendo el 2016 Fernando Ovidio, gerente del CD Alcoyano, y Gonzalo Olcina, han tomado con nosotros el Café del Alcoyano para cerrar el año haciendo balance del inicio de temporada y con los deseos para el 2017 jueves, 29 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/12/2016) El último Café del Alcoyano del 2016 lo hemos tomado con Fernando Ovidio, gerente del Alcoyano y Gonzalo Olcina, miembro del club blanquiazul con muchos años de experiencia. Junto a ellos se ha hecho balance de la primera vuelta del equipo, del mercado de invierno, de lo que está pasando actualmente y de lo que está por venir. Ovi, gerente del club, considera que el Alcoyano está “en un momento dulce” aunque también echa un vistazo a las vacaciones navideñas reflexionando en si habrá venido bien al equipo o no, pero sabe que “hasta que no empiece a rodar el balón no sabremos si el parón les ha venido bien”. Precisamente en Navidad, en uno de los números que jugó el Alcoyano a la lotería, tocó el reintegro y vale como una entrada para el partido frente el Mallorca B, así que esto también sirve para que desde el Alcoyano se anime a la afición a subir y que “El Collao siga siendo mágico”, ha señalado Ovi, que ha querido “dar las gracias a la afición porque el ambiente de El Collao está siendo últimamente increíble”. En cuanto al mercado de invierno, esta semana se incorporó Pau Bosch, defensa con ficha sénior. Esta incorporación obliga al club a que haya alguna salida porque ya estaban cubiertas todas las fichas sénior antes de este fichaje. Respecto a esto, el gerente del Alcoyano ha explicado que “la semana que viene hablaremos con los jugadores, hasta ahora están centrados en su trabajo. Puede surgir la posibilidad de que algún jugador que no disponga de los minutos que el crea, hacerme un planteamiento. Queríamos dar normalidad pero los chavales saben en el mundo en el que se mueven, hay salidas y llegadas en todos los equipo”. Gonzalo Olcina, miembro del Alcoyano, ha dedicado unas bonitas palabras al míster del club, a Toni Seligrat, a quien considera que “es una persona maravillosa, de 10, como persona y como entrenador. Uno de los factores importantes por los que estamos como estamos es como él ha unido el vestuario. Entrenar saben todos, gestionar muy pocos, y Toni sabe gestionar el vestuario, de ahí los resultados y cómo está funcionando el equipo con una plantilla corta, pero con mucha casta y categoría, con mucho hombre, no nombre”.