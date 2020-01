The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Desprendimientos en un balcón de la calle San Isidro El problema no ha revestido gravedad y los bomberos rápidamente han saneado la fachada jueves, 23 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Dentro de sus númerosas actuaciones en los últimos días, los bomberos se han desplazado con una autoescalera, un segundo vehículo y un coche de mando hasta el inico de la calle San Isidro, cerca del cruce con Doctor Sempere, para realizar una limpieza de fachada en uno de los edificios de esa zona. En uno de los balcones de esta casa se había desprendido pequeñas partes de su zona inferior y había caído sobre la acera sin producir ningún daño personal.