The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Después de la nieve.., lluvia, frío y más nieve en las montañas La precipitación, que será en forma de nieve por encima de 900 metros, podría sumar entre 50 y 100 litros más entre sábado y domingo sábado, 21 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (21/01/2017) El temporal seguirá acumulando espesores de nieve por encima de 900-1.000 metros en la comarca. La precipitación tendrá forma de lluvia en los cascos urbanos de los principales nucleos de la población como Alcoy. Entre el sábado y domingo a mediodía se prevé que caigan entre 50 y 100 litros de agua que se sumarán a los registros de la semana y que ayudarán a acabar de deshacer la nieve acumulada en la ciudad. La presencia de la nieve en cotas más altas ha vuelto a complicar la situación de algunas carreteras de la red secundaria. A primera hora de la mañana del sábado la Dirección General de Tráfico informaba del corte de carreteras autonómicas que conectan Alcoy, Ibi, Onil y Xixona con Alicante. Se trata de la CV 780 (tramo entre Xixona y Benifallim), la CV 800, CV 801, CV 802 y CV 805 que conectan las localidades de la Foia de Castalla con Alicante. La carretera de la Font Roja CV 797 también está cortada. En la Font Roja la precipitación de nieve hasta el viernes ya dejó espesores de hasta medio metro en el area del Santuario, 60 centímetros en el Pla de la Mina, 70-80 centímetros en la Pista del Baró y hasta un metro en el Menejador, como muestran las fotografías de Miquel Pla. En esta zona a primera hora de la mañana del sábado la temperatura marcaba medio grado bajo cero con la previsión de que siguese bajando de manera puntual en algún momento a lo largo de la jornada.