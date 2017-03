The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Destí: El Salt El professor Enrique Moltó explica les característiques de la cataracta del riu Barxell i Guillem Torres mostra les seues galeries interiors sábado, 25 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (24/03/2017) El Salt torna a ser un espectacle des de finals del 2016, quan les pluges van aflorar la cataracta més important del terme municipal d'Alcoi. En un programa especial de l'Hora del Medi Ambient coneixem amb Enrique Moltó com es produeix aquest fenomen que, com ens explica Guillem Torres, té molts secrets al seu interior.