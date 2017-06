The examples populate this alert with dummy content

DANYS Destrossa al patrimoni històric del cementeri La llosa de marbre del panteó més antic, que data de 1838, tomba i es fa pedaços miércoles, 07 de junio de 2017 Col·laboració especial per a Ràdio Alcoi de MARIO CANDELA

L'històric cementeri municipal d'Alcoi, un dels més destacats d'Espanya per les seues singularitats arquitectòniques, en especial d'estil Modernista, ha patit els darrers dies un esglai, després d'haver-se trencat la llosa de marbre del panteó més antic, construït en 1838 i l'únic que va ser traslladat des de l'antic recinte de soterrament en la part alta del carrer Sant Vicent.

El recinte funerari dels Gosálbez-Barceló és d'estil Academicista, d'acord amb la guia del cementeri d'Elisa Beneyto y Lluís Vidal, i va ser construït en 1838, al denominat Cementeri Vell, que seria traslladat a Cantagallet a partir de 1885 per causa de l'epidèmia de còlera. De fet, és l'únic panteó familiar que va ser canviat al nou recinte, quedant ubicat al final de l'actual zona noble, al costat de la creu de 1939.

En el transcurs dels últims dies, s'ha registrat la caiguda de la gran placa de marbre, que s'ha precipitat damunt del panteó i s'ha trencat en pedaços, el que suposa la degradació d'un dels principals atractius d'aquest cementeri, que a hores d'ara està inclòs en la Ruta Europea del Modernisme. La família titular d'aquesta sepultura sembla que fa temps que ha desaparegut, segons les informacions obtingudes, motiu pel qual es desconeix si algú podrà fer-se càrrec d'una eventual substitució de la placa, que en cap cas podria ser l'antiga donat que ha quedat destrossada.