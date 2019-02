The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Detenida la pareja de la mujer degollada en Planes como supuesto autor del crimen La autopsia descarta el suicidio, la hipótesis más barajada en un primer momento - La investigación ha llevado a la detención del compañero sentimental, de 34 años, con quien la joven tenía un bebé de tres meses lunes, 11 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La pareja sentimental de la mujer de 29 años hallada el pasado sábado degollada en una casa de campo entre Benimarfull y Planes ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor del crimen. El detenido se encuentra en los calabozos de la Guardia Civil de Villena, donde está previsto que siga hasta que preste declaración judicial en un plazo máximo de 73 horas. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcoy, que estaba de guardia el pasado sábado, dirige las diligencias por este caso y ha decretado el secreto de sumario. Aunque en un principio se barajó como hipótesis más probable el suicidio, finalmente la autopsia ha descartado esta posibilidad y la investigación ha conducido a la detención del hombre, de 34 años, con quien la víctima tenía un bebé de poco más de tres meses. La detención se ha producido este lunes después de que los investigadores recibieran los resultados del examen forense practicado al cadáver de la víctima esta misma mañana en el Instituto de Medicina Legal de Alicante. En torno a las 6 de la madrugada del pasado sábado, el detenido telefoneó a los servicios de emergencias alertando de que se había despertado por el llanto del bebé y de que, al descender a la planta baja de la vivienda, encontró en el suelo el cuerpo sin vida de la mujer junto a un cuchillo. Agentes de la policía judicial de la Guardia Civil de Villena se hicieron cargo de las pesquisas, que en un primer momento apuntaban a un posible suicidio, y no hubo detenidos a la espera de la autopsia. Desde un primer momento, los agentes descartaron casi por completo la posibilidad de que se tratara de un robo, dentro de un caso que fue declarado bajo secreto de sumario. Concentración en Planes, Alcoy y Alicante este martes Tanto la víctima mortal como su pareja, y ahora detenido, no eran conocidos en la localidad de Planes, adonde habían llegado hacía alrededor de un año, aunque éste último se empadronó en el pueblo en los últimos meses, según han señalado a Efe fuentes de la población. El Ayuntamiento del municipio ha convocado para mañana una concentración de un minuto de silencio en repulsa por la muerte de la mujer a manos, presuntamente, de su pareja. El alcalde de Planes, Javier Sendra, ha avanzado que la concentración será al mediodía a las puertas del ayuntamiento para mostrar el rechazo de los vecinos al crimen y a esta lacra. Ha manifestado que los vecinos se encuentran "conmocionados" por lo sucedido, y ha añadido que la pareja "hacía muy poca vida" en el pueblo. En este sentido, el Ayuntamiento de Alcoy, de donde era natural la pareja, también ha convocado un minuto de silencio para manifestar su rechazo hacia la violencia machista a la misma hora, a las doce del mediodía, en la plaza de España, al igual que la subdelegación del Gobierno en la ciudad de Alicante. Además, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, también presidirá una concentración silenciosa de tres minutos de silencio en señal de condena por este asesinato a las puertas de la Delegación del Consell en la ciudad de Alicante, que visita con motivo de una reunión de la comisión interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la UE para analizar la situación del Brexit.