The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Detenidas hasta 17 personas en Alcoy y Cocentaina por la venta de droga al menudeo Uno de los detenidos es menor de edad y el otro estaba en búsqueda y captura para su ingreso en prisión - Acusados de los delitos de grupo criminal, contra la salud pública y robo con fuerza, han sido puestos a disposición judicial - La célula criminal desarticulada está acusada, además, de robo a otros traficantes viernes, 21 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Detenidas en Alcoy hasta 17 personas vinculadas a una organización criminal dedicada a la venta de drogas al menudeo. Una de ellas menor de edad y otra se encontraba en búsqueda y captura para su ingreso en prisión. Acusados de los delitos de grupo criminal, contra la salud pública y robo con fuerza, han sido puestos a disposición judicial. Las edades oscilan entre los 16 y los 51 años. La investigación se ha centrado en siete domicilios: cinco en Alcoy, uno en Cocentaina y otro en Agullent, desde donde los detenidos vendían la droga. La operación ha sido realizada de manera conjunta por Policía Nacional en Alcoy y el equipo Roca de la Guardia Civil de Ibi. Los agentes han intervenido más de 5.000 euros, 90 gramos de heroína, 20 de cocaína, 168 plantas de marihuana, 2 kilos de cogollos de marihuana, hachís y una gran cantidad de objetos robados. Durante varios meses, los agentes han vigilado a los 17 miembros de esta organización criminal, fuertemente estructurada y dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes al menudeo y el robo a otros traficantes, además de apropiarse de los útiles de cultivo. Además de la venta de drogas, varios integrantes se habían especializado en robos con fuerza en viviendas y casas de campo, donde consiguieron un botín de joyas.