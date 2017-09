The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Detenido en Alcoy por robar cobre por valor de 108.000 euros El autor, detenido por sustraer 973 kilos de cobre de una empresa de Villena, vendió el material a una chatarrería de Alcoy miércoles, 13 de septiembre de 2017 La Guardia Civil de Alicante ha detenido en Alcoy a un hombre acusado de robar material de una empresa de cerámica de Villena, en concreto, 973 kilos de cobre, 23 motores y 46 baterías. Al presunto autor, de 30 años y nacionalidad rumana, se le atribuye un delito continuado de robo con fuerza en las cosas por el material sustraído, valorado en 108.000 euros, que posteriormente revendió en una chatarrería de Alcoy por menos de 3.000. La investigación comenzó en julio, después de que el propietario de la empresa de Villena, temporalmente sin actividad, denunciara el robo al volverla a poner en marcha. El afectado declaró que le habían sustraído "gran cantidad de cableado de cobre en las instalaciones de luz, maquinaria muy costosa, motores y baterías de los vehículos" que allí se encontraban, según el informe de la Guardia Civil. Los agentes tuvieron que inspeccionar en las diferentes chatarrerías de la provincia para comprobar dónde se había vendido el material sustraído. Finalmente se logró identificar el material robado de la empresa de cerámica, que había sido vendido a una misma chatarrería de la localidad de Alcoy, y al presunto autor de los robos, coincidiendo sus datos con los del propietario del vehículo investigado por los agentes. Tras cerciorarse de que el hombre había vendido por menos de 3.000 euros el material que anteriormente había sustraído, fue puesto a disposición judicial del Decanato de Villena, donde permanece a la espera de juicio.