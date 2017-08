The examples populate this alert with dummy content

VIOLENCIA MACHISTA Detenido en Banyeres por golpear a su pareja en plena calle La víctima ha pasado la noche en el hospital como consecuencia de la paliza martes, 29 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/08/2017) La Policía Local de Banyeres de Mariola detuvo en la noche del lunes 28 de agosto a un hombre por golpear a su pareja sentimental. Alrededor de las 21.15 horas del lunes, vecinos de la localidad alertaron a la policía debido a que un hombre de entre 55 y 60 años de edad estaba propiciando una paliza a su pareja sentimental, de origen sudamericano, en plena vía pública. La edad de la víctima se desconoce. La mujer tuvo que ser trasladada al hospital, donde ha pasado la noche del lunes al martes, ya que sufre varias fracturas y según fuentes policiales, posiblemente tenga algún órgano dañado debido a que orinaba sangre. La víctima todavía no ha prestado declaración policial. El agresor se encuentra en los calabozos de Ibi y está a la espera de pasar a disposición judicial.