SUCESOS Detenido por hacerse pasar por operario de una eléctrica para robar en viviendas La Policía le atribuye al menos tres robos - Accedía a los domicilios y se apoderaba de joyas y dinero en los dormitorios jueves, 24 de agosto de 2017 La Policía ha detenido en Alcoy a un hombre que se hacía pasar por operario de una compañía eléctrica para robar en al menos tres domicilios de la ciudad. El detenido, de 38 años, está acusado de delitos de hurto. Contactaba por teléfono con las víctimas, cuyos datos básicos obtenía a través de Internet. Les hacía creer que tenía averías en la instalación eléctrica y les informaba de que un técnico acudiría a solucionar el problema. Él mismo se vestía como un operador y recorría toda la casa simulando revisar toda la instalación. Cuando llegaba al dormitorio, buscaba excusas para que los propietarios saliesen de la habitación y allí se apoderaba de joyas y dinero. A las joyas les daba salida en establecimientos de compra de oro, según los investigadores. La reiteración de denuncias por parte de vecinos afectados puso en marcha la operación policial, que desembocó con la detención de este hombre el pasado viernes. La investigación sigue abierta para detener a posibles colaboradores.