Detenido ‘in fraganti’ cuando robaba a una mujer en Gaianes

La Guardia Civil ha detenido en Gaianes, a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. Agentes de la Guardia Civil de Muro de Alcoy se encontraban de servicio en Gaianes, realizando labores de seguridad ciudadana a pie por las calles de la localidad. En ese momento observaron un vehículo sospechoso, con matrícula italiana, detenido en la parte derecha de la calle, y a una mujer de unos 65 años hablando con el conductor del vehículo en marcha. Fue entonces cuando los agentes, observaron como el conductor del vehículo sacaba la mano por la ventanilla, agarrando la cadena que tenía la mujer colgada de su cuello. Al verlo, los agentes se acercaron rápidamente, mientras la mujer forcejeaba intentado evitar el robo de la cadena.

El hombre, al ver a los dos agentes, soltó rápidamente a la mujer, aunque esto no le libró de ser detenido, como presunto autor de un delito de robo con violencia en grado de tentativa. A pesar de tener el vehículo arrancado para su huida, no tuvo tiempo de hacerlo debido a la rápida intervención de los agentes. Este tipo de delincuentes eligen entre sus víctimas a personas de avanzada edad y se aprovechan de su vulnerabilidad y sus limitaciones para efectuar los robos, es por ello que la Guardia Civil recomienda a estas personas no acercarse a vehículos que no conozcan y que en caso de que les pregunten alguna información, guarden las distancias prudenciales para no ser víctimas de este tipo de robos. El hombre, de 44 años, fue detenido y llevado a dependencias de la Guardia Civil de Muro y puesto a disposición judicial tras tomarle declaración. el juzgado ha decretado su puesta en libertad con cargos.