SUCESOS Detenido por incendiar una vivienda por celos Cuando los agentes comprobaron la identidad del hombre pudieron ver que ya había sido detenido en 2009 por provocar otro fuego sábado, 14 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcoy a un hombre de 50 años por un delito de daños derivados de incendio y robo con fuerza. Las investigaciones comenzaron cuando los agentes adscritos a la Brigada de Policía Judicial pertenecientes a la Comisaría de Alcoy recibieron una denuncia donde la víctima manifestaba que alguien había incendiado su vivienda, le habían sustraído un televisor y que también habían dañado varias motos que son de su propiedad. A raíz de esta denuncia los agentes investigadores comenzaron con las pesquisas pertinentes para saber quien estaría enemistado con el perjudicado, como para realizar este tipo de actos delictivos. Las pruebas que fueron obteniendo en su entorno social fueron centrando las investigaciones sobre la pareja actual de la ex novia del perjudicado, el cual ya había realizado comentarios contrarios a la relación y su malestar por la misma además el día de los hechos había estado preguntado por el perjudicado a varias personas. Cuando los agentes comprobaron la identidad del hombre, pudieron ver que ya había sido detenido en el año 2009 por provocar un incendio. Los policías encargados del caso a raíz de todas las pruebas obtenidas a lo largo de la investigación, identificación plenamente al presunto autor de los hechos y procedieron a su detención, por los delitos de daños en vivienda derivados del incendio y de robo con fuerza en las cosas. El detenido, de cincuenta años y de origen español, fue puesto a disposición del Juzgado en Funciones de Guardia de Alcoy