OPERACIÓN POLICIAL Detenido el presunto autor de 30 robos en viviendas y comercios El ladrón, de 33 años, fue sorprendido cuando trataba de acceder a un establecimiento de hostelería y haber robado en una vivienda con los propietarios dentro lunes, 13 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Detenido en Alcoy un hombre de 33 años como presunto autor de 30 robos en viviendas y comercios de la ciudad. La Policía Nacional lo detuvo el jueves tras recibir una alerta durante la madrugada. El joven había robado en el interior de una vivienda en cuyo interior estaban los dueños. Se apoderó de diversos efectos tras acceder al interior de la casa por la fachada y una ventana que rompió. Tras abandonar de la casa intentó robar en un establecimiento de hostelería. Fue sorprendido cuando trataba de forzar la persiana metálica. Al huir, se dejó diferentes efectos personales que permitieron iniciar una búsqueda que se saldó con la detención en apenas unas horas. La Policía, que logró recuperar el botín del robo, le atribuye una treintena de hechos delictivos similares. El juzgado ha decretado el ingreso en prisión del detenido.