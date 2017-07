The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Detenido el presunto autor del crimen de Cervantes La Policía apresó el domingo al presunto asesino, que apuñaló por la espalda a la víctima - Los investigadores no descartan el crimen pasional como posible móvil martes, 04 de julio de 2017 La Policía ha detenido a una persona como presunto autor del asesinato de un hombre de 40 años, el pasado viernes en Alcoy. La detención se produjo el pasado domingo, según han confirmado a RADIO ALCOY fuentes de la investigación. La víctima, que padecía una minusvalía, fue atacada por la espalda en el interior de una vivienda de la calle de Onofre Jordà, frente al paseo de Cervantes. La vivienda permanece precintada desde el viernes, cuando la Policía Científica abrió la investigación. Los investigadores barajan la hipótesis del tráfico de drogas, aunque no descartan que se trate de un crimen pasional. El caso sigue bajo secreto de sumario.