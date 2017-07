The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Detenido por provocar un accidente en Cocentaina cuando cuadruplicaba la tasa de alcoholemia El conductor, que resultó herido leve, se subió a la acera, chocando contra una furgoneta que a la vez golpeó a otros dos vehículos, provocando daños materiales./ El detenido intentó huir pero fue alcanzado cerca del lugar del accidente viernes, 21 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/07/2017) Accidente en la rotonda que accede al polideportivo de Cocentaina con un herido leve, el conductor, que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia, al que se le imputa un presunto delito. El impacto se produjo a las diez de la mañana de este jueves. El vehículo se subió a la acera y arrancó la señal de paso de peatones, colisionando contra una furgoneta que proyectó contra otros dos vehículos que resultaron con daños materiales. El conductor, después de provocar el accidente y pese a tener las ruedas delanteras reventadas y los órganos de dirección y motor dañados, reinició la marcha, aunque fue interceptado a unos 500 metros de donde se produjo el accidente. El conductor, que fue trasladado al hospital tras sufrir heridas leves, dio positivo con un resultado de 1,03 miligramos por litro de aire espirado, cuatro veces más la tasa de alcoholemia permitida. La Policía ha detenido al hombre al que se le imputa un presunto delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. El lugar del accidente concentra a las nueve de la mañana el tránsito de muchos peatones que se dirigen a las escuelas de verano. El día anterior, el día 19, se producía otro accidente con daños materiales en el que uno de los implicados se dio a la fuga. La Policía Local ha podido localizar al conductor para responsabilizarlo de los daños producidos.