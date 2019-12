The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Detenido un atracador que robó a una persona en un cajero de Alcoy El asalto se produjo a finales de noviembre - La víctima fue intimidada con un objeto punzante en su espalda y obligada a retirar 600 euros del cajero martes, 17 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/12/2019) Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 46 años, que asaltó a una persona mientras esta sacaba dinero en un cajero de Alcoy. Los hechos ocurrieron a finales del mes de noviembre cuando un hombre fue a sacar dinero en un cajero de la ciudad. La víctima comenzó a realizar una retirada de efectivo del cajero, y a los pocos segundos vio como una persona se situaba detrás suyo con un objeto punzante mientras le pedía que sacase todo el dinero que pudiera, 600 euros. Una vez el atracador consiguió su objetivo, salió huyendo a la carrera. La investigación corrió a cargo de los integrantes de la Brigada de Policía Judicial de Alcoy, quienes comenzaron a recabar todos los indicios pertinentes para determinar quién podía haber sido el autor de los hechos. Durante la misma los agentes encargados del caso visualizaron las imágenes de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria, junto con otras pruebas que pudieron obtener en las inmediaciones del cajero. Las pesquisas llevaron a los policías a centrar la investigación sobre una persona que ya contaba con antecedentes policiales por hechos similares, por lo que tras realizar las gestiones oportunas consiguieron identificarlo plenamente. Tras varios días de búsqueda los agentes obtuvieron los frutos de la investigación, localizando al presunto autor de los hechos y procediendo a su detención por un delito de robo con violencia. El detenido de 46 años, de origen español, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Alcoy.