SUCESOS Detenido un hombre por ocho robos en Alcoy El arrestado se llevó un botín de 2.500 euros en poco menos de dos semanas en hurtos en comercios, un garaje y en una filà lunes, 27 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/01/2020) Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcoy a una persona de nacionalidad española y 41 años de edad como presunto autor de cinco robos con fuerza, dos delitos de hurto y un delito de robo con violencia. El arrestado, según informan fuentes policiales, se encontró de frente con una patrulla de la Policía Nacional de Alcoy que realizaba tareas de prevención y sin más emprendió la huida a la carrera. Los policías fueron tras él apoyados por otros agentes que se unieron a la persecución que se prolongó por varias calles de la localidad hasta que finalmente fue alcanzado y detenido. Los agentes, cuando comprobaron su identidad, se dieron cuenta de que el mismo era buscado por los agentes de la Policía Judicial de Alcoy como presunto autor de ocho delitos contra el patrimonio. Entre ellos cinco robos con fuerza en varios comercios de la localidad, dos delitos de hurto, uno en un garaje y otro en una Filá, y un delito de robo con violencia en el que se apoderó de una cartera, según las citadas fuentes. Todos estos ilícitos los había cometido en poco menos de dos semanas y había conseguido un botín de más de 2.500 euros. Los investigadores de la Policía Nacional consiguieron identificarle y relacionarle con los robos. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alcoy.