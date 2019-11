The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Detenido en un supermercado de Cocentaina un ladrón reincidente En las dos últimas semanas ha sido detenido en otras tres ocasiones por robos jueves, 28 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/11/2019) Los agentes de la Policía Local han detenido a un varón de 37 años de Cocentaina a quien pillaron in fraganti en pleno asalto a un supermercado de la Avenida País Valenciá con la calle doctor Gadea de la Vila Condal. El suceso tuvo lugar entre las nueve y las diez de la noche del miércoles y se saldó con daños materiales, por la rotura de cristales. El detenido fue puesto a disposición de la Guardia Civil que tiene las competencias en materia de seguridad en Cocentaina. Según una fuente policial, se trata de una persona reincidente. En las dos últimas semanas ha sido detenida en hasta tres ocasiones por robos en otros establecimientos. En uno de ellos se apoderó de un botín de 1.400 euros y en otra ocasión ordenadores y material informático.