AVANCE Detenido un veterinario de Alcoy por operar a animales para cobrar el seguro La Policía le atribuye los delitos de maltrato animal, estafa y usurpación de estado civil sábado, 18 de febrero de 2017 La Policía Nacional ha detenido a un veterinario de Alcoy que realizaba operaciones que los animales no necesitaban con el único fin de cobrar el seguro. El detenido utilizaba fraudulentamente los datos de sus clientes para contratar pólizas de seguros veterinarios que le permitían cobrar por su trabajo, parte del cual incluso no llegaba a realizar. Al detenido, de 46 años, se le atribuyen los delitos de maltrato animal, estafa y usurpación de estado civil. Según la Policía, la investigación comenzó en mayo, cuando la dueña de un perro denunció haber sido estafada en la administración de vacunas. Desde entonces, los agentes han recabado pruebas sobre las malas prácticas del detenido: extraía sangre a los animales sin realizar analíticas, por lo que falseaba los resultados; fingía haber realizado pruebas como radiografías o endoscopias. Los casos más graves fueron los de intervenciones quirúrgicas que los animales no necesitaban. Por ejemplo, hacía creer a los dueños que las mascotas se habían tragado objetos peligrosos. La Policía cuenta con el testimonio de un afectado que asegura que su mascota fue sacrificada de forma innecesaria. Con estas prácticas, el veterinario ha estafado presuntamente a compañías aseguradoras. Según la Policía, utilizaba los datos de sus clientes sin su conocimiento para contratar pólizas de seguros de animales. Se inventaba siniestros y aportaba datos sobre supuestas intervenciones para cobrar indemnizaciones. Los agentes siguen investigando para determinar el importe exacto estafado. Durante el registro a la clínica, la Policía ha requisado sangre en jeringuillas sin refrigerar o vacunas caducadas.