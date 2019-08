The examples populate this alert with dummy content

SUCESO Detenido por varios robos en la Zona Nord La Policía Nacional inició la investigación en abril que se ha culminado con esta detención - El presunto implicado actuaba en locales comerciales de esta zona de Alcoy y siempre por las noches sábado, 24 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a un varón de nacionalidad española por su presunta implicación en numerosos robos en locales comerciales de la ciudad. El cuerpo de seguridad del Estado ha informado que la investigación que ha acabado con esta detención se inició en abril cuando se registró un aumento de los robos, la mayoría registrados en establecimientos comerciales de la Zona Nord y casi siempre por la noche. Se supo que se personaba en los locales sin ningún tipo de vehículo por lo que se pensó que sería un vecino de la zona. Gracias a la colaboración ciudadana se ha identificado al presunto ladrón y se ha establecido un dispositivo que ha culminado con la detención del sospechoso. A su vez se han recuperado efectos sustraídos y reconocidos por sus propietarios. El detenido tiene numerosos antecedentes policiales, entre ellos por incumplir una orden de alejamiento por violencia de género contra su expareja. Ha pasado a disposición del Juzgado de Instrucción Número 4 de Alcoy en funciones de guardia.