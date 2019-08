The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Detenidos in fraganti tres atracadores en Benimarfull Entre los tres presuntos autores de atraco frustrado suman más de 60 antecedentes policiales, la mayoría de ellos por robos con fuerza o violencia sábado, 10 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Policía Nacional ha tenido in fraganti a tres integrantes de un grupo criminal cuando se disponían a atracar un establecimiento de la localidad alicantina de Benimarfull. La intervención fue llevada a cabo en el marco de una operación antidroga, en la que en su primera fase, desarrollada durante el mes de de febrero, fueron detenidas 10 personas e incautado cerca de un kilogramo de cocaína, 250 gramos de heroína, varias armas de fuego y 55.000 euros en efectivo. Los agentes seguían la pista a tres miembros de la organización, al sospechar que pudieran estar preparando presuntamente un atraco en la provincia de Alicante. Practicadas diversas gestiones los agentes averiguaron que los tres varones pretendían atracar un establecimiento en su hora de cierre. Para ello habían planificado minuciosamente el robo, visitando previamente el lugar, vías de huída o incluso las prendas de vestir que portarían puestas para evitar que se quedaran a la vista tatuajes o se identificara el rostro de cualquiera de ellos. Todo fue planificado con las mayores medidas de seguridad posible para asegurar el éxito en el robo. Los agentes tuvieron conocimiento que los presuntos atracadores habían estudiado los hábitos de la propietaria del establecimiento, determinando que el mejor momento sería el del cierre. Portarían consigo pasamontañas, gorras y bridas para llevar a cabo el atraco cuando su propietaria se encontrara sola cerrando el negocio. Seguidamente, la intención de los presuntos autores era maniatar y retener a la propietaria del establecimiento en su propia casa, al objeto de robarle el dinero y las joyas que allí pudiera guardar, para, por último, encerrarla en uno de sus baños y asegurarse que así nadie les siguiera en su huída. Fruto de las pesquisas llevadas a cabo, los agentes averiguaron el día en que se iba a producir presuntamente el atraco, por lo que establecieron un dispositivo tendente a evitar el robo y detener a los tres miembros del entramado. Poco antes del cierre del negocio, los tres varones esperaban en el interior del vehículo, a escasos metros del establecimiento, el momento oportuno para llevar a cabo el robo. En ese mismo instante fueron sorprendidos por los agentes, que se encontraban camuflados por las inmediaciones, bloqueando todas las salidas del vehículo para evitar la fuga de los presuntos atracadores y deteniendo in situ a los tres varones. Tras registrar el vehículo en cuestión, los agentes encontraron tres sudaderas con capucha, dos pasamontañas, una gorra, bridas de plástico, cinta americana, cinco pares de calcetines negros y un martillo metálico con los que presuntamente pretendían atracar a la propietaria del establecimiento. Los arrestados, varones españoles de 25, 36 y 40 años, entre los cuales sumaban más de 60 antecedentes policiales siendo la mayoría de ellos por delitos de robos con fuerza o violencia, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Alcoy en funciones de guardia, quien decretó la libertad con cargos de todos ellos. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDYCO de Alicante con la colaboración de los agentes de la misma unidad de Valencia.