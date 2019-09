The examples populate this alert with dummy content

EL COMTAT Detenidos los presuntos autores del robo de esculturas del monumento de San Hipólito en Cocentaina La Guardia Civil desarticula a la banda que se encargaba de sustraer material y venderlo en chatarrerías de la provincia miércoles, 18 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/09/2019) La Guardia Civil desarticula una banda de 10 personas que robaba material en El Comtat y L’Alacantí para su posterior venta en chatarrerías de la provincia. A los detenidos se les atribuye, entre otros materiales, de la sustracción de dos esculturas de bronce instaladas en el monumento en honor a San Hipólito en Cocentaina. Los agentes del equipo ROCA de la compañía de Ibi iniciaron la investigación tras el robo que se cometió el pasado mes de junio en una empresa en Cocentaina, donde fue sustraído material metálico valorado en más de 54.000 euros, según informan desde la Guardia Civil. Entre julio y agosto, también, sustrajeron dos esculturas de bronce y varias piezas del mismo material que había junto al monumento de San Hipólito. Los trabajos realizados por los agentes derivaron en la localización y recuperación de estas esculturas, valoradas con 31.000 euros y un alto valor artístico. Una de ellas, que había sido troceada para dificultar su detección, fue encontrada en una chatarrería de Alcoy y la otra, fue localizada en cerca del monumento gracias a la rápida actuación de un policía local de Cocentaina, quién la interceptó estando fuera de servicio. La Guardia Civil, en el marco de esta operación, ha detenido a seis personas y ha investigado a 4 más –todas ellas, de nacionalidad española y entre 19 y 79 años-. Los arrestados han quedado en libertad provisional con cargos, a la espera del juicio.