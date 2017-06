The examples populate this alert with dummy content

OPERACIÓN POLICIAL Detenidos por robar aceite de una ONG destinado a recaudar fondos Los dos hombres se habían apoderado de 600 litros con los que la entidad podía financiar hasta dos meses de servicios a personas discapacitadas jueves, 08 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (08/06/2017) La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en La Vila por robar aceite usado en Ibi con el que una ONG recaudaba fondos para fines sociales. Los detenidos tienen 34 y 37 años. Habían forzado 7 contenedores distribuidos por la ONG. Allí los vecinos depositaban aceite con la intención de que la entidad pudiese recaudar fondos con los que desarrollar diversos programas. Los detenidos habían robado más de 600 kilos de aceite que apenas tiene valor pero provoca daños a la ONG. Según la Guardia Civil, con los ingresos que la entidad había perdido por los litros robados podría pagar durante más de dos meses prestaciones como viviendas tuteladas o programas de psicoterapia. Uno de los detenidos estaba autorizado para gestionar el tratamiento de aceites usados, lo que complicó la investigación.