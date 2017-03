The examples populate this alert with dummy content

OPERACIÓN POLICIAL Detenidos tres hombres por 14 robos en viviendas de Banyeres Los arrestados por la Guardia Civil operaban en unifamiliares y adosadas de la urbanización de La Pedrera miércoles, 22 de marzo de 2017 La Guardia Civil ha detenido a tres hombres como presuntos autores de 14 robos en viviendas de Banyeres. Los detenidos son tres hombres, de 40 años, y vecinos del municipio. Según los investigadores, son los autores de 14 robos cometidos entre noviembre del año pasado y este mismo mes, la mayoría en viviendas de la urbanización de La Pedrera. La sucesión de robos había disparado la preocupación de los vecinos. La Guardia Civil explica que todos los robos presentaban el mismo modus operandi: vigilaban a los dueños de las viviendas, normalmente chalets y adosados, para entrar cuando no hubiese nadie en el interior. Según los investigadores, los ladrones accedían por la ventana y se centraban en las habitaciones de matrimonio, de donde sustraían las joyas y dinero en efectivo. El importe de los robos no ha trascendido. Los tres detenidos han quedado en libertad provisional con cargos. La Guardia Civil resalta que la colaboración ciudadana ha sido crucial para culminar la operación.