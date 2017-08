The examples populate this alert with dummy content

OPERACIÓN POLICIAL Detenidos tres hombres acusados de 18 robos en la zona Centro La Policía los sorprendió en plena acción gracias a la denuncia de un vecino miércoles, 30 de agosto de 2017 La Policía Nacional ha detenido en Alcoy a tres varones españoles de 29, 31 y 33 años, acusados de robar en 18 establecimientos comerciales ubicados en el Centro de la ciudad. Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado viernes, cuando un vecino de la zona alertó a los agentes de la comisión de un robo en ese mismo instante en un establecimiento comercial. Escasos minutos después del aviso, los agentes llegaron al lugar y observaron como el establecimiento se encontraba con la persiana forzada y subida unos diez centímetros, escuchándose además ruidos en su interior. Cuando los policías entraron observaron la presencia de tres varones con herramientas en las manos forzando cajones y armarios, deteniéndolos in situ por un delito de robo con fuerza. Cuando agentes de investigación conocieron los hechos, constataron la posibilidad de que se tratara de los mismos autores de otros robos de similares características perpetrados días antes en otros establecimientos comerciales de la misma zona. Continuando con la investigación, los agentes corroboraron los hechos imputando a los tres detenidos la autoría de 18 robos con fuerza cometidos en establecimientos comerciales de la zona Centro de Alcoy. Los tres jóvenes actuaban como un grupo organizado con reparto de tareas. Primeramente estudiaban el establecimiento al que posteriormente entrarían, observando las medidas de seguridad que disponía el local. Cuando lo tenían claro, accedían a los mismos, generalmente durante las madrugadas. Dos de ellos fracturaban el cristal, puerta o persiana del establecimiento y entraban en los mismos para robar, siendo el otro miembro el que se encargaba de realizar labores de vigilancia desde el exterior. Una vez conseguían sustraer dinero y efectos de valor, daban salida a los mismos en establecimientos de compra-venta de artículos de segunda mano para obtener beneficio económico. Los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de instrucción tres de Alcoy en funciones de guardia.