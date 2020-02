The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Detienen al responsable de una academia por estafar a los clientes con másteres fraudulentos El arrestado presuntamente falsificaba sellos y logotipos para que pareciese que el curso, que costaba 2.000 €, fuese oficial jueves, 20 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (20/02/2020) La Policía Nacional ha detenido a un responsable de una academia de Alcoy por estafar a sus clientes con másteres fraudulentos. Al arrestado, de 49 años, se la acusa por presunto delito de estafa y falsedad documental puesto que falsificó sellos y logotipos que el curso pareciese oficial, según informan fuentes de la Policía Nacional. Los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la comisaría de Alcoy iniciaron la investigación a raíz de una denuncia de un afectado que manifestaba que había pagado 2.000 euros por un máster que, supuestamente era oficial, pero al contrastarlo con estamentos oficiales, estos le dijeron que los sellos que contenía estaban falsificados, según las citadas fuentes. Los agentes, tras recabar las pruebas pertinentes, detuvieron al administrador de la academia y dieron cuenta de los hechos al decanato del juzgado de instrucción de Alcoy. La Policía Judicial continúa los trabajos para cerciorarse que no haya más afectados por esta presunta estafa.