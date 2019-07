Detingut a Ibi per furtar en els supermercats

La Guàrdia Civil ha detingut un home de 37 anys de nacionalitat espanyola com a presumpte autor de 12 delictes per furtar en supermercats de Castalla i Ibi. A més s'ha investigat a una dona també de nacionalitat espanyola de 32 anys com a presumpta autora dels mateixos fets en col·laboració amb el primer.

Agents de la Guàrdia Civil d'Ibi han estudiat les càmeres de seguretat dels supermercats davant l'augment d'aquests furts i això ha permès descobrir la manera d'actuar del detingut. Amb l'excusa de voler agafar un producte situat a la part més alta d'una prestatgeria, s'acostava molt a les seues víctimes i els aconseguia furtar les seues pertinences, carteres, moneders, mòbils, sense que se n'adonessen. Ja a l'exterior l'esperava una dona en un vehicle per fugir ràpidament del lloc.

L'agost de l'any passat, la Guàrdia Civil d'Ibi ja va detenir aquest home per fets similars, igual que ho havien fet amb anterioritat les guàrdies civils de Novelda, Asp, Almansa i Caudete, per a un total de sis detencions en menys d'un any per 35 furts tots en supermercats. Una vegada l'han seguit des del seu domicili a Elda va ser detingut en un supermercat d'Ibi per agents de paisà després emprar la seua tàctica d'acostament amb una nova víctima. Després de passar pels jutjats ha quedat en llibertat.