The examples populate this alert with dummy content

Día de San Jorge 2017 Devoción por San Jorge La segunda jornada de las fiestas, la festividad de San Jorge, concentra el fervor al patrón lunes, 24 de abril de 2017 Los alcoyanos han escenificado su devoción por San Jorge con las celebraciones al patrón. La segunda jornada de la trilogía de Moros y Cristianos conecta la vistosidad de las Entradas con la jornada de cierre con la Batalla de Arcabucería. La jornada del 23 de abril ha comenzado con la Segunda Diana, que ha cedido protagonismo a los más pequeños. La Procesión de la Reliquia, ha supuesto el estreno con su indumentaria de Tomás Pascual Cantó, Sant Jordiet 2017. La Misa Mayor, que ha oficiado el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha concentrado la esencia religiosa de estas fiestas. En la Procesión General de la tarde, la imagen ecuestre de San Jorge ha compartido protagonismo con los cargos festeros. La jornada ha estado acompañada por el buen tiempo y temperaturas más favorables que en los días anteriores.